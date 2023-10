"Asfalto nuovo a Pontassieve: Cantiere da domani lungo Via di Doccia"

Prosegue il piano di rifacimento degli asfalti in programma per l’autunno sul territorio di Pontassieve. Lavori per il nuovo manto stradale sia nei centri abitati che lungo le strade comunali. Dopo l’avvio dei cantieri a partire dalla seconda metà di settembre a Sieci, nel capoluogo e a Molino del Piano, è ora il turno di via di Doccia. La strada, che sarà interessata a partire da domani da lavori di asfaltatura, è un importante arteria di collegamento fra Doccia e Molino del Piano. In particolare i lavori interesseranno il tratto di strada comunale in coincidenza con i tornanti che collegano i due paesi.Per l’esecuzione dei lavori, nell’area interessata, da mercoledì dalle 7,30 alle 18,30, fino al termine dei lavori, sarà istituito il senso unico alternato. Altri interventi sono previsti in Via di Vetrice, a Santa Brigida in via Piana, via della Fornace e in via Monterotondo. A Montebonello la strade interessate saranno le via Balducci,Curiel,Cesare Battisti,Trieste e via Trento.

Martina Stratini