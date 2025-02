Al via l'asfaltatura notturna in via Mariti e via Giovanni da Empoli

Firenze, 9 febbraio 2025 – Dal 10 febbraio a Firenze è in programma l'asfaltatura notturna (21-5) della rotatoria tra via Mariti e via Giovanni da Empoli, area nota per il crollo del cantiere Esselunga dove sono morti 5 operai. Nella prima fase saranno istituiti divieti di transito sulla corsia in direzione di viale Redi (tra via del Ponte di Mezzo e via Buonsignori) e nella corsia di svolta interna all’altezza di via Buonsignori in direzione di via del Ponte di Mezzo; nella seconda fase i lavori interesseranno la corsia in direzione di via del Ponte di Mezzo (tra via Buonsignori e via del Ponte di Mezzo) e in via Buonsignori all’altezza di via Mariti nella corsia di svolta in direzione di via del Ponte di Mezzo.

Il percorso alternativo nella prima fase: via dei Marignolli-via Buonsignori-via Mariti; nella seconda fase via Buonsignori-viale Redi-via di Novoli-via Forlanini-viale Guidoni-via del Ponte di Mezzo-via Mariti. Termine previsto 15 febbraio.