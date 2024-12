Artigianato locale e solidale in Santissima Annunziata

Natale all’insegna dell’artigianato locale e solidale con la ’Fierucola dell’Immacolata’, storica mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola che oggi riempirà piazza SS. Annunziata di sapori, tradizioni e creatività, con un focus sull’artigianato locale e sulla sostenibilità ambientale (dalle 9 alle 19). L’evento offre un’esperienza natalizia per chi desidera scoprire regali unici e originali, dai prodotti alimentari genuini ai manufatti artigianali. Lo shopping sarà accompagnato da musiche popolari. Altri appuntamenti: oggi in piazza del Carmine e il 15 dicembre in piazza Ognissanti.