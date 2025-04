Arteterapia con le opere dei ragazzi Oda

Una mostra con le opere degli ospiti della Fondazione Oda di Diacceto. Persone con disabilità di diversa entità, che presentano dipinti e manufatti in ceramica. La mostra è stata inaugurata nel palazzo comunale di Pontassieve, su iniziativa della Fondazione Opera diocesana assistenza e la collaborazione dell’associazione Colori del Levante Fiorentino, grazie al patrocinio dei comuni di Pelago e di Pontassieve. Le opere sono il frutto di un lungo lavoro di arteterapia portato avanti da due educatrici professionali della struttura, Belinda Quercetini e Samanta Paffi, e dallo Studio Ceramico Giusti di Paterno, sotto la guida del direttore sanitario Marco Campigli. In esposizione ci sono pesci coloratissimi, cavalli a tecnica mista, ritratti, paesaggi immersi nel colore, cuori di carta pesta e molto altro ancora. Soggetti protagonisti delle opere di dodici artisti - dieci ragazze, due ragazzi - che da ieri sono presenti nella Sala delle Eroine. Insieme a questi quadri, una selezione di manufatti in ceramica, tra i quali spicca un toccante bassorilievo, che rappresenta una quercia rossa abitata da alcuni uccellini, ognuno dei quali rappresenta uno degli ospiti del centro del Centro che furono vittime del Covid. I loro amici hanno voluto ricordarli così, con un atto di memoria autentica, in un dialogo silenzioso tra l’anima e la materia. L’arteterapia, nel centro Oda di Diacceto, è una tradizione di lunga data e gli ospiti partecipano a sedute - nell’atelier dedicato all’interno del centro Oda - tre volte a settimana. Le due arteterapeute hanno visto crescere artisticamente gli ospiti della struttura che vi partecipano. La mostra rimarrà visibile fino al 4 maggio, negli orari di apertura del palazzo comunale.

Leonardo Bartoletti