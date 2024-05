Artemide e Diana spuntano nella galleria del centro

Primi passi di riqualificazione per il centro storico di Campi. Ieri pomeriggio, infatti, alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, del vice-sindaco Federica Petti e dell’assessore Simona Pizzirusso, sono stati inaugurati i due murales realizzati nei pressi della Galleria Di Vittorio. Un’opera realizzata gratuitamente da Miguel Angel Caio, in arte Maac, e Francesco Principato, in arte Sowet, artisti di street art, che, in veste di cittadini attivi, hanno messo a disposizione le loro competenze e la loro professionalità. "Abbiamo sviluppato il concetto di dualità della figura femminile – spiegano i due artisti – rappresentando due icone della cultura greco-latina: Artemide accompagnata da un cerbiatto, in quanto figura protettrice della natura, e Diana con i levrieri associandola alla figura della donna come protettrice, evidenziando in questo modo anche il legame esistente fra Campi e la natura circostante". Per Petti "uno dei nostri principali obiettivi è far rivivere il centro e questo è il primo passo".

P.F.N.