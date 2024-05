Funaro a gamba tesa su Schmidt: "Insulto alla città dirsi civico". E lui tira dritto sulla sicurezza

"Dopo il candidato di Casa Pound ora leggiamo che nelle liste della Lega viene candidato Alessio Di Giulio, condannato per istigazione all’odio e al razzismo appena due anni fa. Tutto normale per Eike Schmidt?".

E ancora: "Il candidato di Donzelli continua a non vedere i fascisti e i razzisti che lo sostengono la sua candidatura? È ancora convinto di poter abbindolare i fiorentini con la storiella del candidato civico? Questo è semplicemente un insulto a Firenze, città medaglia d’oro per la Resistenza".

La candidata dem Sara Funaro, alla testa di un corteo di oltre mille persone con le bandiere di tutti i partiti che la sostengono, alza all’improvviso, forse davvero per la prima volta, i toni dello scontro con il competitor numero uno per la poltrona di Palazzo Vecchio Eike Schmidt sparando una bordata dietro l’altra da un palchetto al parco del Quercione, termine ultimo della passeggiata di massa alle Cascine "per recuperare questi spazio bellissimo con la presenza fisica" mentre "il governo continua a non inviare i 200 agenti che abbiamo chiesto anche con una petizione che Schmidt non ha voluto firmare...". "Oggi è scatenata davvero..." si danno di gomito i sostenitori a caccia di un filo d’ombra nel parco assolato. "La sfida è storica – sono ancora parole di Funaro – e lo dico con grande chiarezza. Firenze deve rappresentare quella linea che questa destra, e ci tengo a sottolinearlo, è razzista, omofoba, e becera, non deve valicare assolutamente".

Doppia stilettata poi, pur senza far nomi, a Italia Viva e a Firenze Democratica di Cecilia Del Re: "Firenze deve essere la linea di confine. Siamo noi centrosinistra con la nostra coalizione l’unico argine possibile alla destra. E lo voglio sottolineare: siamo solo noi che possiamo vincere questa partita, non ci sono alternative, e chi vi racconta altri possibili scenari sta mentendo".

Poi la candidata del centrosinistra torna sul capitolo tramvia, tornato prepotentemente di attualità in queste settimane per le diverse perplessità sollevate dallo stesso Schmidt in merito alla bontà dell’opera". "Qui vicino – tuona la Sara furente indicando il viale delle Cascine – presto sorgerà una nuova linea che collegherà la zona con Quaracchi, le Piagge e Peretola. Vogliamo riportare le periferie al centro, una cosa bellissima, ma il candidato del centrodestra sembra essere contrario al tram".

Qualche ora prima di Funaro, le Cascine (con ritrovo alle Pavoniere) sono state invece il palco del candidato di centrodestra, Eike Schmidt, che accompagnato dal fido capolista Paolo Bambagioni ha presentato il suo progetto per la rinascita del parco mediceo, così da liberarlo da degrado, criminalità e spaccio. "Le Cascine possono diventare il più grande parco della Toscana: musica, sport e sicurezza giorno e notte", ha detto il portabandiera di Fdi, Fi e Lega. ll parco può essere reso più fruibile "prima di tutto attraverso una migliore illuminazione, la videosorveglianza, la videoanalisi utilizzando software di intelligenza artificiale - ha dichiarato Schmidt - ma anche la presenza delle forze dell’ordine, in collaborazione con la prefettura e la questura, un presidio permanente e con operazioni multiforze. Non pensiamo a recintare l’intero parco, questo non sarebbe utile, ma ci sono alcune parti che potrebbero essere protette da recinzioni o barriere botaniche e maggiormente controllate soprattutto nelle ore notturne". Altro obiettivo di Schmidt è rendere le Cascine vive, sul modello del Parco dei Renai, fondato appunto da Paolo Bambagioni alcuni anni fa a Signa, in collaborazione con altri enti.

Infine, sempre sul parco, bisogna registrare la presa di posizione di Cecilia Del Re (Firenze democratica). "Sotto elezioni, proposte che avevano fatto infuriare chi ancora oggi governa, vengono riciclate, sperando che nessuno se ne accorga. Oggi sia Funaro che Schmidt, come soluzione per il degrado imperante alle Cascine, propongono di creare una Fondazione che ne gestisca il calendario di eventi e attività. Giustissimo. Peccato che la candidata del Pd, insieme al sindaco Nardella, quando l’ho suggerita anni fa, hanno lasciato cadere la proposta nel nulla".

Emanuele Baldi

Antonio Passanese