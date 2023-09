Arte, sapori e la sfida Vasco-Liga

Al via un ricco programma di iniziative messo a punto per il mese di settembre dall’amministrazione comunale. Si parte l’8, 9 e 10 settembre con la quinta edizione di "Arte e sapori", la fiera dei prodotti artigianali e enograstronomici locali organizzata dalla Pro Loco di Pelago e patrocinata dal Comune. Venerdì serata musicale con "I Ramatos" per inaugurare la festa, e sabato mattina verrà ufficialmente aperto il mercato. Parallelamente alla fiera si terranno le gare sportive per ragazzi e nella serata finale un concerto della Corale Renzo Mazzoni. Le iniziative su Pelago, però, non termineranno qui: attesa infatti per il 16 settembre la Festa di fine estate in piazza dell’Unità a San Francesco: per tutta la giornata sarà organizzato in piazza il mercatino Svuotacantine e non mancheranno intrattenimento, sport e musica con il concerto di "La Treska - Notti Spericolate Vasco vs Liga" alle ore 21.

M.S.