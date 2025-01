Arte e formazione. Il museo diventa palestra e scuola

Il Museo Novecento e l’Accademia di Belle Arti di Firenze propongono il progetto ’Impalestra tra museo e Accademia’. L’iniziativa mira a creare un ponte vivo tra il mondo dell’arte contemporanea e quello della formazione accademica. Da domani al 5 febbraio, il Museo Novecento offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare gratuitamente a un ciclo di cinque incontri durante i quali undici giovani artisti si confronteranno con il pubblico, mettendosi in gioco per offrire uno sguardo diretto sui propri lavori e processi creativi. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti saranno affiancati dai loro docenti, in un dialogo continuo tra formazione, pratica artistica e capacità comunicativa. Gli incontri si svolgeranno dalle 15 alle 20 e in questo arco di tempo il pubblico che passerà attraverso le sale del museo Novecento potrà interagire con gli studenti approfondendo argomenti artistici e culturali.