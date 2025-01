Arrivi, il 2024 è stato l’anno record. Gli italiani trainano ancora . Nel 2025 flessione degli stranieri

Il turismo cresce anche nel 2024 e lo fa grazie soprattutto all’apporto dei turisti stranieri. Lo stima il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti secondo cui l’anno dovrebbe chiudere con oltre 458,5 milioni di presenze, in aumento del +2,5% sul 2023. Nel corso dell’anno, si legge nel rapporto, a fronte del rallentamento dell’economia nazionale, il sistema turistico italiano ha dimostrato "una buona capacità di tenuta, sostenuto principalmente dalla componente straniera che ha fatto registrato una tendenza ininterrotta di crescita per la maggior parte dell’anno, interamente grazie al traino del turismo straniero. Italiani e stranieri". Il turismo interno potrebbe infatti chiudere con una flessione stimata del -2,8% di presenze e del -2,9% di arrivi, portando i valori complessivi rispettivamente a 207 milioni e 63,8 milioni. In netta controtendenza l’andamento dei visitatori stranieri.