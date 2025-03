Arriva l’ambulatorio solidale. La Misericordia in campo contro la povertà sanitaria

La Misericordia di Settignano sta avviando il suo Ambulatorio specialistico solidale, reso possibile grazie al generoso contributo di Fondazione Prosolidar. Il progetto intende dare una risposta al fenomeno della povertà sanitaria, quella condizione sempre più diffusa in cui si trova chi, per vari motivi, non riesce ad accedere alle cure mediche di cui ha bisogno. L’ambulatorio offrirà visite specialistiche gratuite a chi non può permettersele per motivi economici o sociali. Il servizio sarà offerto dalla Misericordia nella propria sede grazie all’opera di medici volontari. Prosolidar è una Fondazione nell’ambito del settore del credito per la realizzazione, in Italia ed all’estero, di progetti solidali. Con il suo contributo verranno comprate attrezzature diagnostiche tra cui un ecografo multifunzione ed eseguiti lavori di ristrutturazione. Per maggiori informazioni e adesioni: 331 2518413 o [email protected]