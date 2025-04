Coltellata alla gola, arrestato un 54enne a Reggello. L’accusa è tentato omicidio

Reggello, 2 aprile 2025 – Episodio di violenza in un bar del centro di Reggello, dove un uomo di 54 anni, italiano e ben conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il soggetto ha aggredito senza apparente motivo un giovane del posto mentre si trovava in compagnia della fidanzata. E’ successo lo scorso fine settimana: il giovane è stato assalito dall'aggressore con un coltello alla gola.

L'intervento immediato dei Carabinieri, allertati da testimoni sul posto, ha permesso di fermare la violenta escalation: nonostante l'aggressività del soggetto, che ha tentato di opporsi anche alle forze dell'ordine, è stato infine neutralizzato e tratto in arresto per i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima, colpita in un punto critico del collo, è stata tempestivamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Bagno a Ripoli, ma per fortuna non è in pericolo di vita. A seguito dell'udienza presso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, è stata confermata la misura di custodia cautelare in carcere presso la struttura di Sollicciano.