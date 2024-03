Rapina in banca a Incisa: scatta l’arresto per un uomo già in carcere per altri episodi

Incisa Valdarno (Firenze), 8 marzo 2024 – Era già in carcere per altri reati l’uomo individuato dai carabinieri come autore di una rapina che accadde un anno fa.

Era il 22 febbraio 2023 e alla Banca di Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino di Incisa fecero irruzione due uomini armati di taglierino.

Minacciarono il personale e fuggirono con 44mila euro in contanti. I carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno si misero subito sulle tracce dei rapinatori. Uno dei presunti malviventi è adesso stato individuato.

Dopo le indagini coordinate dalla procura di Firenze è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato che si trovava però già recluso alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Su di lui pendono infatti anche altre accuse di rapina per altri episodi in diverse regioni d’Italia. Per lui l’accusa ora è di rapina, in concorso, aggravata dall’aver utilizzato un’arma e travisato.