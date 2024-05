Aristofane e la commedia più antica del mondo

Domani e domenica (ore 21), Il Lavoratorio di Firenze (via Giovanni Lanza 64/a) ospita lo spettacolo ’La commedia più antica del mondo’, versione contemporanea de Gli Acarnesi di Aristofane con Massimo Grigò e la regia de I Sacchi di Sabbia. Gli Acarnesi di Aristofane è la più antica commedia del mondo: oggi non è più in repertorio, nessuno la mette più in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo: un mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra.