Area ex Gkn Campi: "Non diventerà un'operazione immobiliare"

Da un lato la Rsu ex Gkn che in un comunicato accusa QF "di pensare soltanto a fare una speculazione immobiliare". Accuse che comunque erano state mosse subito dopo l’entrata in scena di Francesco Borgomeo. Dall’altro il Comune di Campi che su un punto è chiaro: "Non siamo aperti ad alcun cambiamento di destinazione d’uso: l’area ex Gkn resterà a vocazione manifatturiera". Parole che sgombrano il campo su quello che potrebbe essere il futuro dello stabilimento dal punto di vista urbanistico e che confermano le intenzioni dell’amministrazione di portare il Piano operativo in adozione così come è. Mentre Regione e sindacati per il momento preferiscono non commentare. La presa di posizione della Rsu ex Gkn arriva a poche ore dall’incontro fissato oggi fra Regione e governo. E parla di "importanti variazioni societarie riguardo a QF, avvenute il 2 ottobre scorso, che confermerebbero i sospetti legati a una possibile speculazione immobiliare: la Pvar Srl, società che detiene il 100% delle quote di QF, ha ceduto il 50% delle proprie quote a una società appena formata, con la quale condivide anche l’amministratore unico: Toscana Industry Srl, controllata al 100% da una fiduciaria del Monte dei Paschi di Siena". Inizierebbe pure a trapelare qualche voce su un possibile sgombero degli operai, che rilanciano: "QF sostiene di non avere più cassa integrazione dal 31 dicembre in poi. Ma questo non è vero. La verità è che non la vogliono prorogare. E’ lecito ipotizzare – concludono - che fin dall’inizio l’obiettivo sia stato arrivare ai licenziamenti e a un’operazione immobiliare. Oggi non ci sarà nessun tavolo, il governo ha annunciato qualcosa che non esiste".

Pier Francesco Nesti