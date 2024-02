Archeologia, iniziativa sugli etruschi

Al museo con l’archeologa. Questa l’iniziativa che il Museo archeologico di Gonfienti, con sede presso la Rocca Strozzi, organizza oggi alle 16. Una visita guidata con focus sul tema ‘Gli Etruschi da non perdere. Un modo coinvolgente di scoprire, conoscere, vivere la popolazione che ha dominato la Toscana, l’Italia centrale e non solo’. Un’opportunità, quindi, per scoprire il percorso museale accolti in una cornice storica d’eccezione e ammirare, fra gli altri, le coppe a due manici usate per bere il vino fra i convitati appartenenti al medesimo rango sociale. All’interno del museo, infatti, sono esposti preziosi materiali archeologici provenienti dalla città etrusca arcaica di Gonfienti risalenti al VI e V secolo avanti Cristo. Costo 5 euro oltre biglietto. Info [email protected] - 055 8959701.