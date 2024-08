Archeologia. Continuano le notti al museo

Penultimo appuntamento con "Le notti dell’Archeologia" al museo del Gamps di Badia a Settimo, a Scandicci. Domani sera è prevista la visita a partire dalle ore 20.30, mentre l’ultimo appuntamento è fissato per il prossimo 22 agosto. Per prenotare la visita, è necessario scegliere una tra le due date in programma, specificando il numero dei partecipanti e indicando se si tratta di adulti o bambini; quindi occorre mandare un messaggio Whatsapp al numero 338.2504468 e attendere risposta. Un grande successo quello che i volontari del Gamps, guidati dal presidente Simone Casati, hanno ottenuto con queste visite, che hanno messo al centro il museo, ormai una realtà consolidata nel campo della ricerca scientifica sulle creature marine che popolavano la Toscana del passato.

Lontano anni luce da un luogo dove si paga il biglietto e si viene lasciati a se stessi, il museo accompagna i visitatori: i volontari raccontano le scoperte attraverso momenti di storia vissuta sul campo, dove ogni semplice indizio ha portato a grandi scoperte. Tanta è l’attenzione soprattutto per i più piccoli che hanno anche spazi esperienziali per capire come si scoprono i fossili e come si sono formati attraverso le varie ere geologiche.