Aprono le iscrizioni per ’Libernauta’. Educazione alla lettura per i ragazzi

Educazione alla lettura, sono ancora aperte le iscrizioni per Libernauta. L’iniziativa è dedicata a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, che abbiano la volontà di scoprire il piacere della lettura. Il progetto in 23 anni di vita si è evoluto ed espanso, per far sperimentare nuovi e diversi linguaggi narrativi ed entrare in relazione con altri lettori. E’ possibile iscriversi sul sito www.libernauta.it. fino al tre maggio prossimo. Dal 2000 ad oggi hanno partecipato a Libernauta circa 18mila ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ogni anno coinvolge più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città Metropolitana e del Mugello. Anche in questa edizione si potrà scegliere se partecipare individualmente oppure coinvolgere un gruppo di amici, non necessariamente della stessa classe. I gruppi possono essere formati da un massimo di 5 persone. Per partecipare al concorso individualmente è necessario recarsi alla propria biblioteca e farsi rilasciare il codice personale e il kit di benvenuto, prendere in prestito uno dei 15 libri di questa edizione, andare sul sito libernauta.it e iscriversi al concorso. Per concorrere ai premi e avere diritto all’attestato di partecipazione sarà necessario presentare almeno 3 recensioni.

Tra i premi che saranno assegnati in questa categoria buoni acquisto per librerie, biglietti per cinema, teatro, mostre, concerti.