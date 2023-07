Aprono gli ambulatori odontoiatrici per i pazienti fragili

Si ampliano a Firenze gli spazi del polo pubblico per l’odontoiatria della Ausl Toscana centro nell’edificio di villa Margherita del Palagi, grazie al nuovo poliambulatorio di odontostomatologia, in attività al padiglione Giovannozzi. Sempre al Giovannozzi sono stati trasferiti anche i poliambulatori di neuro-ortopedia. Nei nuovi spazi del poliambulatorio è stata spostata tutta l’area dello ‘special care’, dedicata a persone con particolari fragilità. La ristrutturazione e l’adeguamento normativo del Giovannozzi, è stato spiegato, avevano già richiesto un impegno economico-finanziario di oltre 1,5 milioni di euro. Gli ultimi lavori, ha spiegato il direttore generale della Asl Toscana centro Paolo Morello Marchese sono costati "intorno ai 150mila euro. Abbiamo fatto una clinica odontoiatrica di primo ordine. I pazienti sono gestiti al meglio". "L’ampliamento dei servizi in questi spazi - ha sottolineato il presidente della Regione TEugenio Giani - migliorerà le attività che sono già esistenti al Palagi. Per il polo pubblico per l’odontoiatria della Ausl Toscana Centro a Villa Margherita, un servizio già efficiente, sarà innalzato qualitativamente l’apporto dell’intervento odontostomatologico. Grazie a questo nuovo poliambulatorio, si potenzia l’attività odontoiatrica del Palagi, entro cui si trova Villa Margherita, sia in termini di qualità che di efficienza".

Niccolò Gramigni