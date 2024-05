Aprire grazie ai contributi comunali . Le storie di Andrea, Roberto e Rossella

Ha 31 anni e una passione così per forte i libri e la lettura da spingerlo ad affrontare il mare dell’editoria. Andrea Ciappi, residente a Mercatale, laureato in Agraria, aveva un sogno, aprire una casa editrice nel borgo in cui risiede. L’idea era quella di cercare penne emergenti, autori e autrici del contesto contemporaneo. Poi, durante la pandemia, si è imbattuto in una diretta Facebook del sindaco di San Casciano dove si parlava di iniziative per supportare l’economia locale e il commercio di prossimità. "Ho colto l’occasione al volo", racconta Ciappi. "Ho trovato l’ispirazione giusta che si è trasformata in una vera e propria attività imprenditoriale, grazie al contributo senza il quale non avrei avuto la forza necessaria a portare avanti il mio sogno". Ora Andrea Ciappi è titolare di una casa editrice, seleziona e pubblica testi, di cui cura anche l’editing, legati al territorio, alla memoria storica. Ma anche romanzi, racconti, saggi di vari argomenti e genere letterari e li distribuisce in stretta collaborazione con le librerie locali e fiorentine. "Ero curioso, attratto da questo mondo - aggiunge - volevo scoprire il percorso che si intraprende per la realizzazione dell’oggetto libro, nel mio specifico caso ho voluto legare le pubblicazioni alla storia e alla identità della terra che amo, il Chianti". I progetti culturali di Andrea Ciappi spaziano anche nella diffusione digitalei. Il contributo che ha ricevuto Ciappi fa parte dell’incentivo economico che il Comune di San Casciano ha erogato nel 2021 per l’apertura di nuovi negozi e piccole attività con l’obiettivo di stimolare il rilancio e la riqualificazione commerciale dei piccoli centri. Un’iniziativa che ha permesso già a sette fruitori della prima edizione del bando di costruire un’autonomia economica. Oltre a Ciappi ci sono, tre gli altri, Rossella Fatichenti e Roberto Vignoli. Da agente immobiliare a decoratrice, Rossella Fatichenti gestisce un’originale attività situata nel cuore storico di San Casciano che recupera e reinventa nuove funzioni e aspetti di oggetti, mobili, accessori del passato dopo aver ascoltato le esigenze e le richieste dei proprietari. Motivata dalla cultura della sostenibilità e dalla pratica del riuso e del riciclo, Fatichenti ama dare un nuovo vestito a "cose che hanno abitato nella nostra casa, che hanno una storia da raccontare, un’identità costruita negli anni ed è importante dare a ciò che ci appartiene una seconda possibilità". Roberto Vignoli, invece, è il nuovo trippaio di Cerbaia. Il ristoratore ha ottenuto il fondo e "con questo contributo ho la sensazione di aver conquistato una grande vittoria personale e di dare vita ad una collaborazione con uno dei più famosi trippai di Firenze, Mario Albergucci".