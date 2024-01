Apre Pitti Uomo con 832 marchi presenti. Inaugura la kermesse il ministro Urso

Sarà il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ad aprire stamani la 105esima edizione di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso, che proseguirà fino a venerdì prossimo.

All’appuntamento invernale del salone internazionale della moda maschile partecipano 832 marchi, di cui 386 esteri (46% del totale) e si conferma punto di riferimento per brand e designer, buyer e stampa specializzata.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà alle 10.30 nell’UniCredit Theatre, interverranno, oltre al ministro, Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana; il sindaco Dario Nardella; il presidente della Regione Eugenio Giani; Annalisa Areni, Head of Client Strategies UniCredit. Sono previsti gli interventi di Antonio De Matteis, presidente Pitti Immagine; Sergio Tamborini presidente Sistema Moda Italia, Matteo Zoppas presidente Agenzia Ice.

La fiera arriva in un contesto di crescita decisamente più moderata, rispetto al forte rimbalzo seguito all’emergenza pandemica. Una dinamica che risente anche del quadro economico attuale che vede, dopo mesi caratterizzati da un’inflazione senza precedenti, il rallentamento di molte importanti economie. Incide poi il clima di sempre maggior incertezza, in uno scenario internazionale che, oltre al conflitto russo-ucraino tuttora in corso, deve ora fare i conti con quello in Medio Oriente, che minaccia di espandersi a livello mondiale. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi di Confindustria Moda, la moda maschile italiana (che comprende la confezione e la maglieria esterna, la camiceria, le cravatte e l’abbigliamento in pelle) archivierà il 2023 con un fatturato nuovamente in crescita, seppur contenuta al +4,9% sull’anno precedente.

Olga Mugnaini