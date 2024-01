Apre la seconda galleria del social network Dantebus

FIRENZE

Artisti per passione, per scelta rispetto ai soliti mestieri. ’Dantebus’ aprirà a Firenze, in Via dello Studio, sabato, per dare la possibilità a oltre 130mila artisti con gallerie d’arte online e offline, app tecnologiche e casa editrice. "Firenze è stata scelta perché è la culla della lingua italiana e la città natale di Dante, ma anche perché ogni anno conta un massiccio numero di visitatori che scelgono questa città per respirare l’arte", dice Andrea Fusco, ideatore del progetto.

La prima mostra che verrà esposta sabato è quella di Andrea Pisano, artista che cura le copertine delle pubblicazioni della casa editrice di Dantebus. Per la mostra, Pisano, esporrà i suoi ritratti pop. Una galleria che sta creando mostre sempre più innovative che si alternano nel corso dei mesi. La particolarità è proprio il fatto che questi artisti di lavoro fanno tutt’altro: dall’imprenditore all’operaio, dall’amministratore delegato all’impiegato. Hanno in media una quarantina d’anni e provengono da tutta Italia. Persone che nel tempo libero si dedicano all’arte con il desiderio di condividere ciò che fanno, esponendolo.

"Dantebus è una realtà che promuove a tutto tondo la cultura artistica di chi non è ancora famoso e desidera evidenziare e confrontarsi con il mercato, mettendo a disposizione trenta professionisti che lavorano con grande passione per divulgare quest’arte", conclude Fusco.

E’ la seconda galleria che si apre grazie al progetto Dantebus e che già conta, dal 2018, più di ottocento libri e più di cinquemila autori recensiti. I poeti fanno da padrone, poi seguono i pittori, ancora i fotografi e infine i narratori.

