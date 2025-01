Apre la ciclabile (tra le polemiche): "Così verrà rilanciata via Roma"

Dopo mesi di ritardi e polemiche la pista ciclabile di via Roma, a Signa, è aperta e percorribile. Ieri il via libera, senza una vera e propria inaugurazione né un taglio del nastro, ma con la semplice rimozione dei cartelli che, fino a oggi, impedivano ai ciclisti di percorrere la strada. "Si compie il primo passo per garantire maggiore vivibilità del centro – ha detto il sindaco Giampiero Fossi -. Da tempo siamo al lavoro per riqualificare via Roma, con un progetto che si integra in un disegno urbano e che punta ad aumentare i servizi, migliorare le infrastrutture e incrementare la socialità. La nuova ciclabile è un incentivo alla mobilità dolce, ma anche un’opera capace di garantire maggior vivibilità a tutta l’area del centro".

"Da oggi - ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale - è garantita la fruizione ciclabile e pedonale della zona a vantaggio delle attività commerciali. Entro la prossima primavera sarà ultimata la posa del manto stradale in via Roma così da completare l’intervento". Sui social continuano però le critiche sia per i tempi sia per l’impostazione della ciclabile che esiste solo in un piccolo tratto di via Roma (dal largo Capitelloni a via Santelli) senza raggiungere punti cospicui, come ad esempio la stazione. Restano anche i dubi di tanti cittadini sulla possibilità di garantire al meglio il passaggio ai mezzi di soccorso, specie in caso di coda.

Lisa Ciardi