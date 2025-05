Appuntamento domenica in piazza dei Mezzadri con la Fratellanza popolare

La Fratellanza popolare della Valla del Mugnone compie 60 anni di attività e per festeggiare l’importante traguardo domenica dà appuntamento a sostenitori e simpatizzanti in piazza dei Mezzadri, a Caldine, per una mattinata ricca di eventi. L’associazione, che oggi è una realtà ben radicata, fu fondata nel 1965 con il supporto della Fratellanza Militare di Firenze e della Fratellanza Popolare di Peretola. Inizialmente col nome di "Associazione trasporto ammalati" il centro di Caldine aveva come unica attività quella sanitaria. I nuovi insediamenti abitativi degli anni ’80 misero però in evidenza la necessità di un punto di aggregazione sociale. Nacque così anche un gruppo per i servizi alla persona. Seguirono un gruppo di Protezione Civile e il Gruppo Donatori di sangue e midollo osseo.

Oggi conta su 210 volontari attivi, che recentemente si sono arricchiti con l’arrivo di undici soccorritori, che hanno brillantemente superato il corso di formazione di Livello Avanzato e che presteranno servizio sulle ambulanze. Fiore all’occhiello sono gli ambulatorio, recentemente rinnovati, dove vengono ospitati sia i medici di base che gli specialisti della Rete Pas con prestazioni a costi agevolati per gli iscritti. "La nostra è una associazione sana sotto tutti i punti di vista. Certo, i volontari non bastano mai per portare avanti le tante attività che svolgiamo e che- commenta il presidente Fabrizio Ulivieri- non possono che essere ulteriormente in crescita per una associazione che guarda al futuro. Chi vuole venire ad aiutarci, è ben accetto". I festeggiamenti prenderanno il via alle 9.30 con la colazione di benvenuto. Seguiranno numerosi eventi, che culmineranno con un pranzo sociale (è necessaria la prenotazione).

Daniela Giovannetti