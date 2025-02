Approvato il bilancio. I ricavi a 157 milioni

Il cda di Toscana Energia (gruppo Italgas), che distribuisce gas in 101 Comuni toscani, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 con ricavi a 157,508 milioni di euro (+11,1% sul 2023), margine operativo lordo a 122,377 milioni (+13%) e utile netto di 43,565 milioni (+17,8%). Al 31 dicembre 2024 la società risulta concessionaria del servizio gas su una rete di 8.112 km e con 892 milioni di metri cubi di gas distribuito in 797.541 misuratori attivi. Gli "investimenti tecnici - riporta una nota - ammontano a 66,76 milioni di euro di cui 35,9 per la sostituzione, ammodernamento ed estensione della rete di distribuzione. I progetti di digitalizzazione della rete e degli impianti, che si avviano alle fasi conclusive, hanno determinato investimenti per 13,9 milioni". "I risultati 2024 sono espressione di una crescita senza precedenti - dichiara l’ad Bruno Burigana (nella foto) - Un livello mai raggiunto fino ad oggi sul quale ci attesteremo anche nei prossimi anni".