Approvato il bilancio: "Calano i debiti del Comune"

Migliorano ancora i conti di Fiesole. L’ultima seduta del Consiglio comunale dell’era Ravoni ha visto l’approvazione del rendiconto al 31/12/2023, che si chiude con un calo dell’indebitamento da oltre 11 milioni a 10milioni e 750mila euro, nonostante l’accensione di un nuovo mutuo (600 mila euro), che è stato sottoscritto per il rifacimento della scuola dell’infanzia di Caldine. Inoltre la gestione finanziaria ha visto un avanzo positivo di amministrazione di due milioni e 683mila euro, cifra che il Comune potrà utilizzare per incrementare sia la spesa per gli investimenti che quella per le spese correnti di questo e dei prossimi anni, ma che ha sollevato le critiche dell’opposizione di centrosinistra. "Un avanzo di gestione così importante dimostra l’incapacità dell’ amministrazione di pianificare gli investimenti- ha detto il capogruppo di Fiesole Europa Tommaso Manzini- Abbiamo aree verdi, strade e piazze maltenute; le scuole sono in condizioni critiche. Sono tre anni che le criticità economiche sono state superate. Come sosteniamo da tempo questo avanzo è la prova che i i soldi ci sono e che quindi andavano spesi per dare risposte ai cittadini". Non la pensa così l’amministrazione che spiega come l’ avanzo di gestione sia frutto dello stralcio di alcune voci che adesso non si vedo più nel bilancio. "E’ il caso della Taric – precisa il sindaco Anna Ravoni (nella foto) – Adesso la gestione dei rifiuti non viene conteggiata fra le uscite. Stiamo parlando di 2milioni che per ragioni tecniche non sono più in bilancio, come spiegato bene dall’assessore Suriano". Ravoni rivendica anche la scelta della gestione oculata fatta nel periodo. "Grazie a questa – conclude il sindaco– lasciamo un bilancio sano".

D.G.