Appartamento in fiamme. Paura per coppia settantenne: evacuati assieme al figlio

Paura ieri alll’alba in via del Pellegrino, tra via Faentina e via Bolognese, per un incendio al terzo e ultimo piano di una palazzina. Ancora ignote le cause. "Le fiamme e il fumo erano altissime – raccontano dal vicinato mostrandio video sul cellulare – Spuntavano dal tetto. La facciata non è annerita perché l’appartamento che ha preso fuoco affaccia sul lato ferrovia".

I residenti, una coppia di coniugi settantenni – lui noto medico – che abitano con il figlio, sono riusciti a scappare, soccorsi dai vigili del fuoco. Nonostante le loro condizioni di salute non apparissero preoccupanti, sono stati affidati ai sanitari per i controlli del caso.