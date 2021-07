Firenze 20 luglio 2021 – Prenotare visite ed esami con un click si può. Da alcune settimane i cittadini toscani hanno infatti la possibilità di accedere al Cup 2.0 anche attraverso la nuova app 'Toscana Salute', attiva dal 2 luglio scorso e progettata e perfezionata dal settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana per rendere più agevole l’utilizzo di numerosi servizi del sistema sanitario regionale.

«Nei primi 15 giorni di luglio – spiega l'Asl Toscana centro – oltre 200 prenotazioni online effettuate tramite il portale regionale prenota sanità, su un totale di 1.370, sono state effettuate tramite l'app regionale. Di queste 76 in area pratese, 50 in area pistoiese, 38 in Valdinievole e 50 in area empolese».

Oltre 10mila solo le prenotazioni online totali con il nuovo software Cup 2.0, di cui 3.191 in zona pistoiese e 2.535 in Valdinievole (attivo da febbraio), 2.737 in zona pratese (attivo da marzo) e 2.023 in zona empolese (attivo da aprile).

«Gli ultimi dati – spiega il direttore del Cup Leonardo Pasquini – mostrano segnali di crescita del sistema di prenotazione online. I cittadini scelgono questa modalità che semplifica maggiormente le procedure di accesso e limita le attese nei presidi territoriali. La nuova app Toscana Salute è un ulteriore passo in avanti nell'ottica di una sanità sempre più digitale poiché permette in pochi passaggi di accedere a numerosi servizi e di prenotare o disdire un appuntamento anche solo con la ricetta dematerializzata».

Per utilizzare la nuova app è necessario impostare sul proprio smartphone o tablet, un’identità digitale. Può essere fatto in due modi: con credenziali Spid, richiedibili gratuitamente anche in tutti gli sportelli delle Aziende sanitarie e ospedaliere toscane, oppure inquadrando con la fotocamera del dispositivo l’immagine di un Qr Code stampabile in ogni Totem PuntoSì. Si ottiene la stampa inserendo la propria tessera sanitaria e digitando il proprio pin.