Urla disperate da un appartamento: i poliziotti soccorrono un anziano caduto in casa

Firenze, 21 agosto 2023 – Quelle urla disperate nella notte hanno svegliato parecchie persone, a Rifredi, diverse infatti le segnalazioni arrivate alla polizia. Si trattava di un 90enne perfettamente lucido, ma con seri problemi di deambulazione che era caduto in bagno, intorno alle 3, e non riusciva a rialzarsi. In casa con lui c’era la moglie, anziana e con problemi di salute, che però non si era accorta di quello che stava accadendo.

Per i poliziotti è stata una vera caccia: non si sapeva infatti quale fosse il palazzo in questione. Alla fine gli agenti l’hanno trovato: era in via Lanzi, all’ultimo piano. I pooliziotti sono riusciti anche a individuare un condomino che aveva le doppie chiavi. Gli agenti hanno preso l’anziano sottobraccio, rialzato e messo a letto.

La coppia, che non ha figli o parenti prossimi, ha raccontato ai poliziotti di essere in attesa di andare in una casa di riposo. Le volanti, una volta verificate, insieme a un’ambulanza del 118, le condizioni di salute di marito e moglie hanno ripreso, restando sempre a disposizione, il loro servizio di prevenzione, controllo del territorio ma anche, come in questo caso, di soccorso pubblico al servizio del cittadino. La vicenda è stata posta all’attenzione dei Servizi sociali.