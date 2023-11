Anziani e pc, l’aiuto del Comune . C’è lo sportello Punto digitale facile

Aperto in questi giorni, a Signa, il "Punto digitale facile". Si tratta di uno sportello finalizzato a semplificare pratiche e procedure, con particolare attenzione agli utenti anziani e ai più fragili. Grazie alla Rete nazionale dei punti di facilitazione promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale con i fondi Pnrr, le pubbliche amministrazioni hanno infatti la possibilità di offrire un supporto concreto all’utenza, in materia di orientamento e accesso ai servizi online del Comune.

"Si tratta di un nuovo servizio a supporto del cittadino – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – che amplia l’assistenza all’utenza: tramite il Punto digitale facile intendiamo promuovere l’utilizzo dei servizi online semplificando il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione".

Il Punto digitale facile, attivato in municipio, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 previo appuntamento con mail a [email protected] o chiamando i numeri 055.87941 e 055.8794272. Si potrà ricevere assistenza nell’attivazione di Spid e Cie, servizi demografici online, supporto alla compilazione di istanze telematiche in ambito scolastico e sociale, supporto alla presentazione di istanze online su Sportello telematico e servizio di assistenza da remoto.