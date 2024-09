Antiquariato, luci sulla Biennale. E arriva l’invito al neoministro Giuli

Sarà come entrare in un museo in vendita, ma anche l’occasione per ammirare opere d’arte che nei musei non ci sono, perché fanno parte del mercato antiquario, non certo accessibile a tutti. E’ l’anno della Biaf, la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, che giunge alla sua 33esima edizione e alla quinta guidata dall’antiquario Fabrizio Moretti, in programma dal 28 settembre al 6 ottobre a Palazzo Corsini, con Gucci main sponsor. I riflettori sono già sui circa 80 espositori, il gotha delle gallerie di tutto il mondo, selezionatissimi e con decine rimasti esclusi, che arricchiranno i loro stand con opere antiche ma anche moderne, in molti casi degne di entrare a far parte delle più importanti istituzioni museali. Non a caso, il giorno prima dell’apertura della Biennale sarà riservato proprio ai direttori di collezioni pubbliche e private, italiane e straniere: dagli Uffizi al Getty Museum di Los Angeles, da Palazzo Barberini di Roma al Poldi Pezzoli di Milano, dal Victoria and Albert di Londra al Capodimonte di Napoli, con Eike Schmidt che farà un ritorno a casa.

Fra i pezzi da novanta spicca una tavola del Bronzino, una madonna con bambino, ispirata alla Madonna Dudley di Donatello, e per questo esposta alla grande mostra proprio su Donatello di alcuni anni fa a Palazzo Strozzi; una Madonna con Bambino e S.M. Maddalena attribuita a Tiziano; e uno straordinario Magritte del 1922, gli albori del Surrealismo. Per l’inaugurazione, fra tante personalità, si aspetta anche il nuovo ministro delle cultura Alessandro Giuli (nella foto), che a Firenze farà una delle sue prime uscite ufficiali.

E se gli espositori hanno già invitato più di ottocento ospiti stellati per la cena di gala del 26 settembre a Palazzo Corsini curata da Massimo Bottura, altrettanto attesa è la serata del 27 a Palazzo Vecchio, per l’evento charity organizzato in collaborazione con Andrea Bocelli Foundation. Alla presenza del tenore e della moglie Veronica, si terrà un’asta di beneficenza in cui Simon de Pury e Fabrizio Moretti batteranno lotti esperienziali, fra cui un posto in prima fila a una sfilata di moda di una maison con accesso al backstage, visita privata con degustazione" verticale" alla Cantina Tignanello. La serata, organizzata col contributo del Gruppo Italiano, sarà presentata da Elisabetta Gregoraci, così come saranno presenti molti volti noti del mondo della moda e dello spettacolo.

