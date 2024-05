Antella, l’inaugurazione del percorso sull’Isone. Costruito grazie all’eredità della vedova Migliorini

Sarà inaugurato domani alle 16,30 il nuovo percorso pedonale per ridonare alla cittadinanza la possibilità di fruire del lungo Isone, nel cuore di Antella.

Viene così realizzato il desiderio della signora Maria Migliorini: alla sua morte, avvenuta l’undici agosto del 2021 a novantasei anni, decise di lasciare tutta la sua eredità (una villa ad Antella, una riserva naturale a Ibiza e settecento mila euro) al Comune.

Da quando erano prematuramente scomparsi il marito Attilio Selvi e il figlio Stefano, Marisa aveva trovato nella comunità di Antella la sua seconda famiglia, decidendo dunque di nominarla come unica erede.

La vedova richiese di utilizzare il suo lascito per il bene della popolazione.

Ed ecco dunque che è stata totalmente sistemata in suo nome l’area che corre lungo il torrente proprio nel centro della frazione.

Con un investimento di cinquecento mila euro dai fondi dell’eredità, l’area tra via dell’Antella e il torrente Isone di duecentottanta metri di lunghezza e di 2500 metri quadri di superficie è stata protetta da un cordolo stradale; la passeggiata a 4 metri dall’argine pavimentata con un selciato e i portali d’accesso in corten illuminati a Led; anche il parapetto che affaccia sul torrente è in corten con sedute e tavoli che fanno da bell’arredo a una zona totalmente riqualificata.

Sistemato anche il ponte pedonale da via Brigate Partigiane alla riva destra con nuova pavimentazione, erba, piante sempreverdi a bassa manutenzione, la nuova area pedonale, una sorta di promenade tutta antellese, è già diventata un bel punto di riferimento per cittadini e non solo.

Sarà il ricordo concreto della signora Marisa, dell’amato figlio Stefano e del marito Attilio, che tanto hanno amato la terra scelta per vivere insieme fino all’ultimo giorno.

L’inaugurazione, come detto, è prevista alle ore 16.30 della giornata di oggi.