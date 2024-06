Antella, lavori alla rete fognaria. Rivoluzione traffico nella frazione

Non è facile in questi giorni girare per le strade di Antella: sono partiti ufficialmente ieri i lavori per completare la sistemazione della rete fognaria nel cuore della frazione. Istituito il divieto di circolazione in via Peruzzi tra la piazza e via Labriola, con senso unico di marcia in via Labriola, via Garibaldi e via Peruzzi verso Garibaldi. Divieto di sosta con rimozione forzata in via Brigate Partigiane nel parcheggio del Parco della Resistenza, dove è stata allestita l’area di deposito materiale e in via Peruzzi. Imposto il limite di velocità a 30 Km/h in tutti i tratti di strada interessati dalle modifiche alla circolazione e divieto di transito ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate: dovranno passare da cia Garibaldi, via Romanelli, via Lavagnini e via Parri per chi va a Firenze e via Romanelli e via Labriola per chi si dirige verso San Donato. I lavori proseguiranno in vari step con altre modalità fino a metà settembre. Il cantiere provoca cambiamenti anche nelle linee urbane ed extraurbane dei mezzi pubblici. Fino al 10 settembre, annuncia Autolinee Toscana, il servizio che collega il Valdarno e l’Ospedale Santa Maria Annunziata subirà alcune modifiche, in particolare sulle linee 350A, 351A e 353A: non potranno raggiungere il centro della frazione, devono passare per via Roma. Le deviazioni comportano una modifica dei tempi di percorrenza.

Manuela Plastina