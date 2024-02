Ansia e stress da esame di maturità. Alla scuola Vasari arriva lo psicologo

FIGLINE

In una società sempre più convulsa e legata alle prestazioni per molti è difficile stare al passo e le richieste di aiuto crescono. Con l’obiettivo di fornire un supporto concreto dal 5 marzo al 31 maggio torneranno le sedute di psicoterapia sul camper dello studio Psiche. Oltre alle cinque sedute gratuite a persona, finanziate dal Comune e dedicate ai suoi residenti, il mercoledì mattina il camper sosterà anche nel piazzale dell’Istituto Superiore "Giorgio Vasari", per offrire consulenze gratuite (autorizzate dai genitori, per i minorenni) anche ai suoi studenti. In particolare, il camper dello "Psicologo on the road" sarà il martedì in orario 10-13 e il giovedì in orario 15-18 a Figline, in piazza Salvo D’Acquisto; il venerdì dalle 10 alle 13 a Incisa, in via Olimpia. Le sedute si effettuano solo su prenotazione, al numero 320.0978601, ma sarà possibile recarsi davanti al camper in sosta per richiedere informazioni o prenotare appuntamenti. "Siamo fieri – commenta l’assessore Giovanni Di Fede - di esser stati i primi in Italia ad aver creduto in un progetto di questo tipo e a promuoverlo anche in una scuola superiore, dove spesso gli studenti hanno bisogno di supporto per riuscire ad affrontare al meglio sia dinamiche scolastiche che extrascolastiche. La salute mentale è un tema, infatti, che ci sta particolarmente a cuore ma considerato, tutt’ora, troppo spesso un tabù".

"L’utenza della prima edizione, – spiega il dottor Maurizio Cinquini – "è stata variegata per fasce d’età, compresa tra i 25 e i 75 anni ma con punte anche di 85, accomunata dai problemi riscontrati: ansia per l’incertezza verso il futuro, per la crisi e per le guerre, ma anche bassa autostima, paure e ossessioni. Ed è per riuscire a combattere una delle paure più comuni tra gli adolescenti, cioè gli esami di stato, che con l’Istituto Vasari ci stiamo confrontando sulla possibilità di attivare un percorso di Mindfulness, in modo da insegnare ai ragazzi a lavorare sulle proprie emozioni, vivendo meglio il momento presente". "Vedere il progetto attecchire e ampliarsi - aggiunge la sindaca Mugnai - è sintomo di una grande sensibilità del territorio".