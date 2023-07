Firenze, la 5B degli Scolopi si ritrova a quarant’anni dalla maturità

Firenze, 20 luglio 2023 – La Classe 5a B dell'Istituto Tecnico Commerciale delle Scuole Pie Fiorentine, meglio conosciuti come Scolopi, si è ritrovata per festeggiare i 40 anni dalla maturità con una bella festa alla Net Records, con mogli, mariti e figli.

Durante la festa sono stati salutati in videochiamata alcuni ex professori come Padre Sereni, il prof. Scarlino e la prof. Pezzati. Tutti gli ex compagni di classe sono comunque sempre rimasti in contatto dal lontano 1983. Periodicamente si trovano per cene conviviali.