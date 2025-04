Anna Karenina: Spettacolo teatrale al Teatro delle Spiagge

“Anna Karenina, le donne e la passione”. Uno spettacolo che mette in relazione grande letteratura e nuova drammaturgia, per indagare con uno sguardo moderno e innovativo l’universalità dei sentimenti.

Il testo di Alberto Bassetti, ispirato al celebre personaggio creato da Lev Tolstoj, va in scena sabato e domenica al Teatro delle Spiagge, con la regia di Filippo d’Alessio e la produzione di Seven cult. Sul palco, Maddalena Emanuela Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovelli e Alioscia Viccaro. Scene di Tiziano Fario, i costumi di Alessandra Mené e le musiche di Eugenio Tassitano.

Quella di Anna Karenina è una storia in cui il mondo emotivo travolge il vissuto individuale e sociale, irrompendo nella realtà e nell’immaginario. Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, appare lei, pronta a coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale inedito, dove la vita entra nella scena e la scena nel quotidiano. Gli spettatori entrano così nel cuore autentico del romanzo, per scoprire l’essenza intima, spontanea e vera di personaggi che si rivelano incredibilmente attuali. Il viaggio di Anna in sé stessa attraverso l’amore per il conte Vronskij e il conflitto con il marito Karenin diventa il viaggio di tutti, tra le profondità misteriose e ineluttabili della passione.

O.Mu.