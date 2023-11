L’ascesa di un leader indipendente: l’anno d’oro di Andrea Ceccherini

Firenze, 26 novembre 2023 – E’ stato un anno magico per l’uomo dall’agenda d’oro, Andrea Ceccherini. Un anno in cui ha visto non solo consolidarsi la partnership strategica internazionale che lega il suo Osservatorio permanente Giovani-Editori ad Apple, consentendogli così quello sviluppo internazionale della sua organizzazione, che lo sta portando a sbarcare nei diversi Paesi europei, a partire da Spagna e Germania. Ma è stato un anno dove i progetti della sua organizzazione in Italia hanno rafforzato la loro leadership assoluta, sia nella media literacy che nella financial literacy.

E come se non bastasse, è stato un anno in cui i grandi eventi con ospiti internazionali hanno toccato le vette dell’Olimpo con la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, sua ospite a Firenze il 31 marzo scorso, proprio nel giorno del suo compleanno. Mercoledì scorso a Milano, Ceccherini ha inoltre ospitato nel palazzo iconico del Pirellone, davanti a 500 studenti affascinati, anche il governatore della Banca Centrale tedesca, il potente presidente della Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel.

Ma in questo 2023, coronato da questi grandi successi che mobilitano in tutta Italia, grazie ai progetti ‘Il Quotidiano in Classe’ e ‘Young Factor’ milioni di studenti italiani nelle scuole superiori, Ceccherini sembra spingere ancora sull’acceleratore e, con un colpo a sorpresa, ospiterà, proprio a Firenze, il 30 novembre Gianni Letta in persona, uno degli uomini più schivi e potenti d’Italia. L’occasione sarà un evento di Progetto Città, l’associazione che dal 1995 lavora per la formazione della futura classe dirigente, al fine di offrirne una al Paese all’altezza delle sfide che l’aspettano.

Per Progetto Città un grande evento, e un rilancio in pieno stile, in linea con l’anima indipendente e trasversale dell’associazione e per Firenze l’ennesima grande occasione offerta dal suo fiorentino celebre, che continua a crescere nei suoi progetti, nel suo network internazionale impareggiabile e nella reputazione internazionale di cui ormai gode. Come spenderà tutto questo ancora non è dato sapere. Ma certo le fondamenta non potrebbero essere più solide per un nuovo salto.