Firenze, 20 luglio 2021 - Sulla A1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggello e Firenze sud verso Bologna, nel pomeriggio si sono formate code per 9 chilometri a seguito di un incidente ora risolto all'altezza del km 299 (zona Cascine del Riccio). Per fortuna non gravi i coinvolti nell'incidente, un 68enne e due giovani, un ragazzo di 19 e e una ragazza di 14 anni, tutti soccorsi in codice verde e trattati sul posto.

Adesso il traffico scorre su tutte le corsie disponibili ma ci vorrà un po' per smaltire il traffico congestionato. Sul posto personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la presenza della coda e agevolare il deflusso dei veicoli.

Ancora un'altra giornata da incubo, quindi, sul tratto autostradale fiorentino dove ormai si verifica un incidente al giorno. Quello di oggi, per fortuna non grave, è avvenuto intorno alle 15,40 circa, coinvolti un mezzo pesante e due veicoli leggeri.