Ancora sul tetto del circolo Romito i due antagonisti di via Sighele. E ieri sera presidio di solidarietà

Un’altra notte sul tetto del circolo del Romito, a Firenze, per i due antagonisti dell’area anarchica che domenica scorsa hanno occupato l’edificio in via Sighele. La polizia presidia l’area da ieri mattina quando ha tentato di sgomberare l’immobile. Anche stasera, un gruppo di anarchici si è radunata per strada per solidarietà con i due uomini, un inglese e un fiorentino. La coppia è già stata denunciata dalla Digos.