Anci Toscana, Scandicci fa il ’pieno’. Sereni entra nel consiglio nazionale

’Pieno’ di scandiccesi nell’Anci. Nel corso dell’assemblea chiamata ad eleggere la presidenza del “sindaco dei sindaci“, più il rinnovo di tutti gli organi direttivi che compongono l’Anci Toscana, che si è tenuta mercoledì a Firenze in Palazzo Vecchio, la sindaca Claudia Sereni è entrata nel consiglio nazionale dell’associazione dei comuni italiani, mentre il presidente del consiglio comunale, Gianni Borgi è entrato a far parte del consiglio regionale.

Riconfermato per acclamazione anche il direttore di Anci Toscana, ovvero l’ex sindaco Simone Gheri che era in questo ruolo anche durante la presidenza di Matteo Biffoni.

"I comuni sono l’Italia - ha detto la sindaca Sereni - questa frase del Presidente Mattarella è risuonata più volte all’Assemblea congressuale di Anci Toscana dove all’unanimità è stata votata la nuova Presidente Susanna Cenni. In un mondo che sta cambiando velocemente, i sindaci e le sindache rimangono i primi interlocutori dei cittadini e se è vero che da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Il tempo dei campanili è passato e in Anci Toscana si fa squadra. Qui ogni comune grande piccolo o medio ha pari dignità".

Un risultato importante di rappresentanza per un comune come Scandicci, visto che Sereni è una dei quattro sindaci italiani di comuni non capoluogo che siederanno nel consiglio nazionale di Anci.