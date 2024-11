Anche la tramvia contro la violenza. Fermata Resistenza tutta rossa

SCANDICCI

Dallo spettacolo teatrale alla giornata di ‘riflessione’ per i lavoratori del Comune. Sono tante le iniziative organizzate o patrocinate dal Comune di Scandicci per la Giornata contro la violenza sulle donne. Da domenica Gest (nella foto il presidente Federico Tonetti) illuminerà di rosso la fermata Resistenza della tramvia. "Il 25 novembre – afferma Federica Pacini, assessora alle Pari Opportunità – è la giornata contro la violenza sulle donne. Combattere la violenza sulle donne, in ogni sua forma, è un dovere civico delle istituzioni. I momenti di incontro sul tema sono fondamentali per aumentare la consapevolezza, aiutare chi ne è vittima o chi gli sta accanto e cercare insieme soluzioni per combattere questo terribile fenomeno".

Lunedì dalle 17 alle 19,30 presso la sala conferenze del Castello dell’Acciaiolo Tuo. Amore produzioni presenta il monologo ’Singhiozzi’, seguito da un ’Incontro di sensibilizzazione e informazione in tema di violenza di genere’.

Partecipano la sindaca Sereni, l’assessora alle pari opportunità Federica Pacini, la presidente della commissione Pari opportunità Filomena Ausilio, Alessandra Pauncz del Centro ascolto per uomini maltrattanti, e Laura Gaccione dell’associazione Nosotras (ingresso libero). Alle 21 andrà in scena lo spettacolo ’Donna come acqua di mare. Parole, musica danza contro ogni violenza’, a cura di Nosotras (ingresso libero). Sempre nell’ambito delle iniziative sul tema, il comune di Scandicci organizza un corso dedicato ai suoi dipendenti, tenuto dall’Associazione Artemisia.

Fabrizio Morviducci