Anche Hermès e Antonio Marras in via Strozzi

di Eva

Desiderio

Tutti vogliono aprire una boutique in via Strozzi. In pochi anni la mutazione è compiuta: basta con via Tornabuoni, che resta sempre location di prim’ordine: spostiamoci un po’ più in là, sembrano dire alcune maison del lusso. Mecenate della strada Louis Vuitton che anni fa ha aperto in Palazzo Mattei, poi Luisa Spagnoli che recentemente ha raddoppiato i suoi spazi e ancora Ermanno Scervino che ha la sua magnifica boutique con arredi vincolati (erano quelli del negozio Neuber amato dagli anglofiorentini e indimenticato), l’Hotel Helvetia Bristol appena restaurato, il celebre Ugo Poggi che brilla dal 1922 sempre negli stessi locali. Ma è con lo sbarco di Dior donna che via Strozzi è salita nei desideri dei marchi stellari della moda e tutti vogliono andarci. E’ il caso di Hermès che pare proprio stia per sbarcare con sette vetrine sette, tra via Strozzi e via de’ Vecchietti, negli spazi di Palazzo Vecchietti della famiglia Nencini. Hermès dovrebbe così lasciare la sede in piazza Antinori e le belle sale affrescate del palazzo che ospitano la boutique che è stato acquistato da un gruppo americano. Sarà questa la ragione del trasferimento? Ah, saperlo. Intanto nelle future vetrine del nuovo Hermès sono comparsi gli ermellini (stampati su cartoni del cantiere) che sono nell’antico stemma della famiglia Vecchietti, un modo elegante per raccontare la nobiltà degli spazi. Tra un mese aprirà in via Strozzi la prima boutique fiorentina di Antonio Marras. “Sto lavorando al progetto – racconta lo stilista a Firenze per visitare il cantiere insieme alla moglie Patrizia, dopo l’organizzazione di una bella sfilata benefica per i tumori al seno nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella – e non vedo l’ora che sia finita. Lo spazio è bello e la competizione tra i marchi del lusso è elettrizzante”. Lì fino a pochi mesi fa c’era Falconeri che si è spostato in via Por Santa Maria, trasferimento semplice visto che l’azionista di maggioranza dei due brand è Sandro Veronesi, presidente del Gruppo Calzedonia contento anche lui di sbarcare in via Strozzi.