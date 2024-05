"Ammortizzatori. L’azienda va commissariata"

La Fiom Cgil interviene per fare il quadro della ex Gkn di Campi. "150 lavoratori, ancora dipendenti di Qf, da 5 mesi non riscuotono lo stipendio e non sono neanche coperti da ammortizzatori sociali" ricorda il sindaco via social asserendo che "è urgente sostenerli" e per questo "sta patrocinando le loro cause". Per la Fiom "è inaccettabile che un’azienda eluda una sentenza del Tribunale, quella vinta per comportamento antisindacale e che impone l’applicazione della legge contro le delocalizzazioni". Poi fa un appello a tutte le istituzioni: "Sostenere la nostra posizione sull’agganciare un ammortizzatore sociale a tutela della totalità dei lavoratori e sul commissariamento dell’azienda, perché non è accettabile che un’azienda sparisca, non parli coi lavoratori, col sindacato e non si presenti neanche ai tavoli istituzionali".