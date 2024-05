Amministrative, alleanze e strategie. M5s con il Pd. Onda arancio per Bellosi

Sereni fa l’accordo coi grillini. E Bellosi risponde con ‘l’onda arancio’. Eventi incrociati ieri nell’infuocata campagna elettorale. La novità più succosa è l’arrivo di una lista di centrosinistra che sostiene la candidatura civica di Giovanni Bellosi: nome ’Democratici per Bellosi’, colore l’arancio, simbolo del cambiamento tanto caro ai fallaniani. All’interno ci sono nomi di spicco di area Pd, come Giulia Bartarelli, ex presidente della II commissione consiliare nella legislatura 2009-2014, e altre giovani militanti come Teresa Izzo ed Elena Susini, insieme alla ex vicepresidente del San Giusto Calcio, Simona Barbini. Nella lista che invece porta il nome di Giovanni Bellosi (Scandicci civica) ci sono l’ex assessore della giunta Doddoli, Claudio Raspollini, l’imprenditore Andrea Nardi, il consigliere di centrodestra Enrico Meriggi, oltre alla referente dei comitati dei genitori del comprensivo Spinelli, Isotta Grifoni. Completa il quadro la lista Scandicci al centro, alla quale partecipano Scandicci in Europa, Iv, Psi e Libdem europei. I candidati in questo caso sono Stefano Pacinotti, Alessandra Bencini, Ilaria Capano, Giulia Crepaldi, Alberico Porfido. "La nostra migliore risposta – ha detto Bellosi durante la presentazione a cui ha preso parte anche Francesco Casini – alla demagogia di chi spinge sulla paura per l’uomo nero perché non ha argomenti sulla città". Ma anche Sereni ha allargato la sua coalizione, stringendo un accordo con il M5S che si unisce quindi a Pd, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e alla civica ‘Claudia Sereni sindaca’. Attualmente la raccolta firme per i grillini, che avranno come capolista, Lorenzo Vignozzi, è in corso. Ieri con Sereni e Vignozzi, c’erano il segretario Pd Tommaso Francioli, e la rappresentante metropolitana del Movimento, Francesca Pini. "Soddisfatti di questa intesa – ha detto Vignozzi – in passato con Fallani non c’era possibilità di dialogo. Con Sereni invece abbiamo trovato un accordo serio e concreto. In particolare nel dialogo con il Pd sono stati proprio i cittadini a spingerci a cimentarci in questo laboratorio politico progressista, assieme anche a un deciso passo avanti sui temi del green e della vivibilità ecologica". "Abbiamo la consapevolezza – spiega Sereni – che questa destra può essere sconfitta solo se tutto il centrosinistra si unisce, mettendo da parte divisioni e personalismi". Entro giovedì si completerà il quadro delle candidature: oltre a Bellosi, Gemelli (centrodestra), e Sereni, dovrebbe aggiungersi anche Enzo Bellocci per il Pci.