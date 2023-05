Altro 13enne rapinato per 5 euro: colpi per ’segnare il territorio’

Minorenni sempre più nel mirino di coetanei dalle attitudini criminali oppure di adulti criminali fatti. Ancora un tredicenne rapinato – di 5 euro – a Novoli. Ai responsabili poco importa il bottino: è soprattutto un modo per spadroneggiare nel quartiere, essere temuti, conquistare un territorio, con buona pace dei tentativi di intervento e di aiuto portati dalle Istituzioni nei contesti sociali più disagiati.

L’aggressione domenica pomeriggio, poco dopo le 17.30 tra via Moggi e via Balducci Pegolotti. E’ intervenuta la Polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, che hanno sentito la vittima dopo essersi accertati che non avesse riportato ferita alcuna, il minorenne, in compagnia di tre amici, sarebbe stato avvicinato all’improvviso da almeno due stranieri (dei quali non è stata specificata una possibilità età) i quali – dopo averlo minacciato con una bottiglia rotta – si sono fatti consegnare gli spiccioli che il giovanissimo aveva in tasca.

Inutile il tentativo di sottrarsi al vile taglieggiamento, da ’legge del più forte’, da contrastare in ogni modo e maniera possibili. A livello sociale e giudiziario.

La Polizia ha avviato accertamenti per risalire ai bulli, quasi certamente gente del quartiere. Conosciuta.

