Alluvione Un aiuto per le famiglie. La raccolta fondi tocca i 97mila euro

di Pier Francesco Nesti

È di 97mila euro il ricavato della raccolta fondi promossa dalle ‘Olimpiadi del cuore’, la Onlus guidata da Paolo Brosio, e devoluto alle popolazioni alluvionate dei Comuni di Campi, Montemurlo e Quarrata. Una cifra ottenuta grazie al ‘Galà del cuore’ del 20 febbraio scorso a Villa Castelletti, a Signa, alla ‘Partita del cuore’ giocata a novembre allo stadio di Empoli fra Nazionale cantanti e Movimento Shalom e a una donazione della Fondazione Davide Astori, resa possibile grazie a un’ulteriore raccolta fondi fatta prima di Fiorentina-Roma. Ieri mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano la consegna dei tre assegni ‘simbolici’ alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione, Eugenio Giani, del sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, del presidente del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina, Andrea Ceccherini, e del Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani.

Le Misericordie, e in particolare quella di Campi, sono sempre state parte attiva al fianco di Brosio, soprattutto in occasione della serata a Villa Castelletti, che ha permesso di raccogliere 52 dei 97mila euro che la stessa Misericordia di Campi destinerà alle famiglie alluvionate più bisognose del territorio.

Mentre il contributo della Fondazione Davide Astori andrà alla parrocchia del Sacro Cuore, sempre a Campi, a favore di alcune famiglie che vivono nei pressi della chiesa parrocchiale. "Ringrazio le ‘Olimpiadi del cuore’, è un contributo importante – ha detto il sindaco Tagliaferri – che consentirà un aiuto immediato a tante famiglie alluvionate ancora in grande difficoltà. Ma il mio grazie va a tutti coloro che, durante il periodo dell’alluvione e nelle settimane successive non si sono mai risparmiati per aiutare la popolazione".