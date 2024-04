Alluvione Piano della commissione: "Incontri con Lamma e consorzio"

Prima l’incontro con il Lamma, quindi con il il Consorzio di bonifica Medio Valdarno, a seguire una ricognizione sui luoghi che sono stati al centro degli accadimenti di novembre quando la piena dell’acqua ha invaso circa il 70% del territorio campigiano. Inizia a delinearsi, come spiega il suo presidente Marco Monticelli, il lavoro della commissione consiliare speciale temporanea sull’alluvione, che nelle prossime settimane dovrebbe iniziare a riunirsi ufficialmente per tentare di fare luce su quanto successo. "Dopo l’incontro propedeutico dei giorni scorsi – spiega Monticelli – stiamo già lavorando per fissare il calendario delle prime tre sedute che si svolgeranno nel tardo pomeriggio per garantire la più ampia partecipazione possibile. Per il momento posso dire che vogliamo dare alla commissione un’impostazione organica in modo che possa compiere i propri passi nel rispetto di quello che prevedono le norme". Ufficializzato intanto l’indirizzo e-mail al quale i cittadini potranno esporre le loro istanze: [email protected]. Novità, queste, che arrivano dopo l’assemblea in sala consiliare di lunedì sera del coordinamento dei comitati dei cittadini alluvionati e in attesa della manifestazione in programma il prossimo 25 maggio alla quale Monticelli ha assicurato che ci sarà.

Sull’argomento alluvione si è espresso anche il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici: "Campi, con tutti i suoi problemi, ‘esiste sempre’ e dobbiamo essere noi campigiani a fare in modo che l’attenzione resti alta. Magari ‘entrando più a gamba tesa’ sia con la Regione che con il Governo, nonostante fino a questo momento l’amministrazione comunale abbia fatto un buon lavoro, perché è innegabile che la gente ha bisogno di ulteriori aiuti rispetto a quanto ricevuto finora". Montelatici, poi, pur apprezzando la figura di Monticelli nel ruolo di presidente, avrebbe preferito "una commissione d’indagine, assegnando la presidenza all’opposizione". "Ma solo – spiega – per dare un segnale a chi dice che questa maggioranza si sta muovendo in continuità con quella precedente. Personalmente ritengo che abbia ereditato una macchina organizzativa vetusta e sulla quale c’è molto da lavorare". E sulla manifestazione del 25 maggio aggiunge: "Se i cittadini protestano in maniera civile, perché no? Ma soprattutto, ed è un aspetto che mi preme sottolineare, deve servire per non far spegnare i riflettori su Campi".