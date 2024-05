Alluvione, patto tra cittadini. E i Comitati scendono in piazza

In 250, fra partecipanti al pranzo e volontari, per un gemellaggio che non vuole essere ‘solo’ simbolico. Gemellaggio che è stato sancito domenica presso la sede della Pubblica Assistenza di Campi fra il comitato Proteggiamo Conselice, in provincia di Ravenna, città che ha dovuto fare i conti con l’alluvione nel maggio del 2023, e il Coordinamento dei comitati di Campi (Comitato alluvionati campigiani 2023, Arca di Noè e Comitato via Cetino-via Campanella), rimasta suo malgrado sott’acqua pochi mesi dopo. Presenti anche il Comitato Bagnolo e il Comitato ‘Gli argini del Reno’.

L’occasione per rafforzare il legame fra le varie comunità è stato infatti un pranzo, gratuito, a cui hanno partecipato i campigiani colpiti dall’alluvione. A organizzarlo l’associazione Banda Albereta, che per realizzare questa giornata a sostegno dei propri concittadini, ha coinvolto l’Associazione culturale Villa Fontana di Medicina, in provincia di Bologna, arrivata a Campi a cucinare un piatto tipico della loro zona abbinato a prodotti emiliani. "Il pranzo di domenica – spiegano da Banda Albereta - ha ufficializzato l’unione fra due regioni, la Toscana e l’Emilia Romagna, grazie al gemellaggio fra i comitati formati dai cittadini. Da parte nostra vogliamo rivolgere un unico, grande ringraziamento che racchiude tutte le persone presenti: dagli amici di Conselice e dell’Associazione culturale Villa Fontana agli amici dei vari comitati, dalle persone sedute ai tavoli a da don Michele e Settimo Lipani, presidente della Pubblica Assistenza di Campi, ancora una volta disponibile per le iniziative che organizziamo, per concludere con i nostri volontari che anche in questa occasione si sono messi a disposizione con il loro servizio. Una giornata storica che resterà a lungo impressa nelle menti e nei cuori dei presenti". Tutto questo in attesa della manifestazione già fissata per il 25 maggio e organizzata dal Coordinamento dei comitati campigiani, con il corteo che prenderà il via alle 14 dal parcheggio della Motorizzazione civile di Sesto per dirigersi, a piedi, verso la sede della Regione a Novoli. E l’invito a partecipare esteso a tutti i sindaci dei Comuni rimasti alluvionati nel corso del 2023.