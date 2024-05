Alluvione, la raccolta fondi per la Filarmonica

Vivere e far vivere agli altri una realtà radicata sul territorio. E che per il territorio è sempre disponibile. Tutto questo grazie a quella che è stata definita come una ‘operazione di comunità’ oltre a essere la conferma di una solidarietà forte verso il Comune. È partito ufficialmente il Crowdfunding relativo al progetto ‘Banda libera tutti’ della Filarmonica Michelangiolo Paoli, la banda musicale di Campi, la cui sede, in via Vittorio Veneto, è stata gravemente danneggiata dall’alluvione del novembre scorso. Il Crowdfunding - che rientra nei progetti dei ‘Pensati con il cuore’ sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie - ha infatti l’obiettivo di raccogliere fondi per riattivare la scuola gratuita di musica a orientamento bandistico rivolta ad allievi di tutte le età, con un’attenzione particolare ai ragazzi. "Una scuola gratuita, - spiega Adriano Gucci, presidente della Filarmonica - un sistema di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini di tutti i ceti sociali. Con la volontà di promuovere la musica come strumento di inclusione e mantenere vivo un patrimonio culturale altrimenti destinato all’estinzione". Sostenendo il progetto, presentato da Sara Biagi, vice-presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie, insieme all’assessore Simona Pizzirusso e Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi, sarà possibile contribuire alla ristrutturazione dei locali, all’acquisto di strumenti e di materiale didattico e alla copertura del costo dei corsi per garantire lezioni gratuite. Fino al 22 giugno sarà possibile partecipare alla raccolta fondi.

Pier Francesco Nesti