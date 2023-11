Alluvione, la gara di solidarietà podistica

La solidarietà agli alluvionati arriva anche dal mondo del podismo. Tantissimi degli iscritti alla gara "30’n piana", infatti, organizzata dall’Atletica Campi e rinviata lo scorso 5 novembre a due giorni dalla piena, hanno deciso di non trasferire la propria iscrizione all’edizione 2024 della corsa, ma effettuare un versamento al Comune di Campi per un totale di 3.779 euro. Aderendo in questo modo all’appello lanciato dalla società presieduta da Riccardo Bicchi. Ma non è finita qui perché sabato 2 dicembre l’Atletica Campi ha organizzato un evento che vuole raccogliere altri fondi: una corsa campestre per le categorie Pulcini ed Esordienti, denominata "Sport e solidarietà" e organizzata in collaborazione con Atletica Calenzano, Nuova Atletica Lastra, Atletica Sestese e Atletica Sestese Femminile. L’invito è quello di accorrere numerosi allo stadio Zatopek (inizio delle gare alle 14.45): si accede alla tribuna con un’offerta libera che sarà devoluta alla cittadinanza campigiana.

P.F.N.