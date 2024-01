Alluvione Il sindaco alza la voce: "Comunità ha bisogno di risposte"

E’ stato un botta e risposta quello delle ultime ore fra il sindaco Andrea Tagliaferri e il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi. Oggetto del ‘contendere’ "l’assenza del governo" i dopo l’alluvione. Ha ‘picchiato’ duro il sindaco, soprattutto sulle risorse, esigue, messe a disposizione da Roma per gli alluvionati. La replica di Rossi non si è fatta attendere: "Il sindaco o è informato male, o vuole aggiungere il suo nome alla lista degli altri di sinistra, nell’accusare il Governo Meloni in modo strumentale. Gli ricordo che il 28 dicembre il ministero per la Protezione civile ha stanziato 25 milioni per le somme urgenze". E ancora: "Il 19 gennaio è la data alla quale la Regione ha rimandato la scadenza delle domande di risarcimento per i danni subiti. Fino a quando non saranno pervenuti tutti i dati, il Governo non potrà procedere con i rimborsi. Questo esecutivo non ha abbandonato nessuno; le accuse, invece, sono solo parole". Tagliaferri ha voluto ribattere, dicendo che le sue affermazioni "nascono per dare voce ai cittadini" e che "le preoccupazioni derivano dal bisogno di risposte concrete per la comunità". La critica principale, infatti, è quella di "non avere visto più il governo da novembre e l’obiettivo non è accusare, ma garantire ai cittadini assistenza e risarcimenti adeguati". Da qui "la necessità di un’azione coordinata e trasparente fra enti e governo perché il silenzio nazionale nella vicenda dell’alluvione allarma i cittadini: ancora non hanno ricevuto rassicurazioni circa gli sconti per gli extra consumi di bollette, chi guiderà la fase della ricostruzione e quali risarcimenti ci saranno sui beni mobili (auto) esclusi dal primo soccorso. Il Comune, invece, non sa ancora niente circa i lavori per la ricostruzione delle opere di sicurezza idraulica come l’argine della Marina sui cui finanziamenti vogliamo delle rassicurazioni".